Charlotte Flair se fue de fiesta... Y sin Andrade

¡No lo podemos creer! Charlotte Flair estuvo anoche de fiesta, y se divirtió con otro hombre, también una Superestrella WWE. ¿Acaso está peleando con Andrade?

Esa es la duda que surge, porque Charlotte ya no luce su anillo de compromiso todo el tiempo, y desde que se anunció la suspensión de 30 días de Andrade por violar la política antidrogas de la empresa, y este viajó a México, ninguno se ha etiquetado ni en fotos ni en mensajes en sus redes.

Anoche, FOX realizó una fiesta previa a la transmisión del Super Bowl 54 y varias Superestrellas WWE fueron invitadas.

Nia Jax, Big Show, Charlotte Flair y Mojo Rawley. De hecho, Rawley tuvo que alzar a Charlotte y ayudarla a cruzar de una carpa hasta la alfombra roja del evento, por la torrencial lluvia. Algo bastante gracioso de ver:

He saves the day 24/7 @MojoRawleyWWE pic.twitter.com/lbRfYlE4vJ

Claro, esto desató la suspicacia de los fans:

«Así está Andrade ahora».

Sumado a esto, luego se pudo ver fotos de Rawley y Charlotte bailando, y en una limusina:

Where is Andrade? I don't see him🧐Anyway have fun🥳🎉🍾🥂💕 pic.twitter.com/XZPvHkzfZl

— The Real Queen 👑💕 *Parody * (@_QueenCharly) February 1, 2020