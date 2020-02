A ninguno de nuestros lectores habituales en SÚPER LUCHAS tomará por sorpresa el hecho de que los eventos no televisados de WWE han ido perdiendo atracción en los últimos años, lo que ha llevado a la pérdida de aficionados que acuden a ellos, lo que ha supuesto el descenso de la venta de boletos, llevando a una bajada en las arcas financieras del Imperio McMahon. En muchas ocasiones hemos informado de que tal o cual house show fue cancelado, de que en tal o cual ciudad han dejado de celebrarse… Y la situación no ha ido a mejor.

De hecho, WWE ha tomado la decisión de realizar menos de estas veladas y algunas de las que se mantienen mezclan las dos marcas principales (Raw y SmackDown). Dave Meltzer nos lo explica de forma inmejorable en el boletín Wrestling Observer. Apuntando además que estos cambios que está haciendo la empresa están desconcertando, e incluso causando descontento, a Superestrellas.

« AEW no celebra house shows , así que este tipo de eventos de las grandes ligas van a ir a menos en 2020.

«Ahora, al contrario de lo que venía ocurriendo durante años, ya no es habitual que las dos marcas principales celebren eventos sin TV semanales . Ahora es una situación extraña, con poca regularidad en cuanto a la celebración de estos eventos. Este fin de semana no van a celebrarse house shows. El 9, 15 y 16 de febrero van a celebrarse tres que mezclarán a Raw y SmackDown. El único que hará Raw este mes será el 23 de febrero. Y lo mismo sucede con SmackDown, que celebrará el unico el 29 de febrero.

«Parece estar habiendo un cambio importante en el negocio de los eventos no televisados en WWE. Los house shows han empezado a causar pérdidas en el último trimestre y la disminución de la asistencia ha afectado al precio de las acciones , dando la percepción (bastante acertada) de que la popularidad de la marca está disminuyendo .

El informe continúa:

«Lo bueno de esto es que se reducen las pérdidas y que la asistencia promedio, teniendo en cuenta que la asistencia en televisión está bien, mejorará. Además, esto debería reducir la tasa de lesiones, lo cual también es positivo.

«Lo malo es que para los luchadores estos eventos suelen ser más divertidos, además de que es donde pueden improvisar un poco y mejorar. Hay una importante cantidad de luchadores que no tenían ni idea de estos cambios en los eventos no televisados hasta que recibieron la hoja de programación para febrero. Ahora, mientras que los luchadores más importantes van a seguir ganando mucho dinero, el resto del elenco verá sus ingresos afectados negativamente por trabajar menos fechas. Algunos no están nada contentos con todo esto.

«NXT está haciendo ahora mismo más house shows que Raw o SmackDown, pero en NXT no se pagan estos eventos de la misma forma, por lo que hacen lo mismo trabajando en 20 que trabajando en 120. Pero para muchos los eventos no televisados son importantes porque es ahí donde pueden desarrollarse, porque esos chicos necesitan tanto tiempo en el encordado como puedan tener.

«Solía ser una tradición en WWE hacer house shows en la Costa Este el domingo del Super Bowl. Esta vez no habrá».