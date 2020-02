3 x 3: Lo mejor y lo peor de SmackDown (31 de enero 2020)

SMACKDOWN 31 DE ENERO 2020 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, donde las rivalidades de la marca azul ya han virado la página del Royal Rumble 2020 y vamos rumbo al siguiente evento en menos de un mes, Super ShowDown. El programa contó con una lucha titular por el Campeonato Intercontinental WWE, donde finalmente Braun Strowman se alzó con el título.

LO MEJOR Y LO PEOR SMACKDOWN 31 DE ENERO 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

3- No se sintió tan «Super»

El cartel lucía prometedor, a tal punto que el programa fue bautizado como «Super SmackDown», y aunque no tuvo muchos puntos bajos, tampoco tuvo puntos muy destacables, salvo la emotividad de la coronación de Strowman, o la cita que concretaron Otis y Mandy Rose. Inclusive, la calidad de las luchas fue inferior al promedio que hemos estado acostumbrado, y ni siquiera estuvo presente el Campeón Universal WWE.

De cualquier manera, no se diferenció mucho de un programa común y corriente de un viernes en la noche, por lo que no se sintió muy «especial» que digamos.

2- Alexa y Nikki vs. Mandy y Sonya

Las mujeres otra vez no tuvieron mucho tiempo para mostrarse, aunque en esta ocasión casi todas las luchas fueron cortas (lo analizaremos más adelante). Igual, dado el tiempo que tuvieron, la acción fue regular en el mejor de los casos. Careció de drama, emotividad, y hasta la ausencia de Otis se sintió (ya que venía precedido del segmento de la cita).

En cuanto a las ganadoras, se anunció que tenían una oportunidad titular contra The Kabuki Warriors, aunque hubiera sido mejor que lo hubieran oficializado, como ocurrió en la lucha varonil. En cuanto a las perdedoras, aún no dan pie con bola, y no continuaron el ángulo de lo ocurrido en Royal Rumble cuando Sonya casi eliminó a Mandy Rose, quien terminó cayendo a los brazos de Otis.

1- Luchas muy cortas, poca acción en TV

Si bien sabemos que la calidad de las luchas en Raw o SmackDown no es algo que semana a semana destaquemos, pero en algunas ocasiones han dado buenas luchas, y en otras veces, al menos los luchadores han tenido tiempo para mostrarse y poder contar alguna historia al fanático. En este «Super SmackDown», lo que precisamente faltó fue más acción.

Tuvimos 5 luchas, donde 4 de ellas fueron de duración inferior a los 10 minutos, y tres de estas, menores a 5 minutos. Si a esto les quitamos el tiempo que se llevaron en los cortes comerciales, la acción que disfrutó el televidente fue como ver caer un rayo, en el mejor de los casos. Considerando las rivalidades que estaban inmersas ahí, no hubo tiempo para contar historia alguna alrededor de ellas.

LO MEJOR

3- Lucha de parejas

A pesar de todo lo analizado en la sección de «Lo malo», la lucha de parejas es la única que se salva aquí. Fue la única que tuvo más de 10 minutos de acción, y la lucha en sí fue entretenida. Todos tuvieron tiempo de mostrarse y la pareja de The Miz y Morrison fueron mostrados como verdaderos oportunistas, aunque lo hicieran a costa de The Revival, quienes fueron contendientes por los títulos hace pocas semanas.

Finalmente The New Day tendrá nuevos retadores para Super ShowDown, en una rivalidad que será interesante de ver en las próximas semanas.

2- Finalmente Corbin comió comida para perros

Honestamente, pensábamos que la rivalidad entre Reigns y Corbin llegaría a su fin luego de Royal Rumble; sin embargo, el programa abrió recordándonos lo contrario, e incluso dándonos un recalentado de la lucha de 3 contra 3 que vimos hace una semana. Sin embargo, tuvimos un añadido interesante donde el perdedor comería comida para perros, y toda la lucha giró alrededor de eso.

No hay nada que destacar de la lucha en sí, sino del segmento posterior en donde el «Big Dog» finalmente cobró venganza de lo que sufrió semanas atrás cuando fue esposado y «bañado» en comida para perros. Ahora fue el turno para la humillación del «Rey» y el público lo disfrutó. Si así es como va a terminar la rivalidad entre los ambos, esta resultó siendo la mejor manera.

1- Strowman, finalmente campeón

Finalmente se le da el título individual a Strowman, que tan esquivo le había sido, muy merecido, por cierto. La forma como lo obtuvo hace recordar al verdadero «monstruo» que es, dominando a sus rivales y, en este caso, también sobreponiéndose por sí mismo ante la interferencia de terceros, que no sirvió para que los rudos tuvieran su merecido.

Esto también le pone fin a un intrascendente reinado de 201 días de Shinsuke Nakamura como campeón Intercontinental, donde la mayoría de ellos el título pasó a segundo y tercer plano. La asociación con Zayn y Cesaro es buena, pero nunca se lo sintió como portador de este título, y tampoco fue explotada la misma para que el nipón pudiera tener más defensas a base de artimañas.

Ahora, el monstruo entre hombres tendrá ante así, un reinado que buscará hacer relevante al título. Dado que las cláusulas de revancha automática ya no existen, ¿Quién será su primer retador?.