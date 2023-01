Charlotte Flair ha tenido de momento dos rivales desde su retorno a la WWE: Ronda Rousey y Sonya Deville. Ante la primera ganó el Campeonato Femenil SmackDown la semana pasada y ante la segunda lo retuvo esta. ¿Quién será la siguiente? De momento, no está claro. Pero ella tiene algunas ideas, aunque todas ellas fuera de la compañía, por lo que de momento vamos a descartarlo. Aún así, es interesante conocerlas. “The Queen” las señala, las apunta, mejor dicho, en su reciente entrevista en el programa The Bump.

► Las rivales que quiere Charlotte Flair

“Hay una lista completamente nueva en SmackDown a la que nunca me he enfrentado, así que obviamente no las estoy llamando ‘montañas’, pero creo que son geniales oportunidades para tener rivalidades. Pero en términos de personas en las que quizás nadie hubiera pensado, diría que Mickie James es alguien a quien siempre quise enfrentar. Michelle McCool es otra persona. Y nunca he tenido ese cara a cara con Lita”.

La reina de la marca azul habló también de Bianca Belair, la Campeona Raw:

“Conozco ese calendario y lo agotador que es, y lo está haciendo. Lo está haciendo bien, y se está esforzando. Se está convirtiendo en lo que todos dijeron que iba a ser, el rostro de la división femenil, y no podría estar más orgullosa de ella. Desde un lado competitivo, lo mejor para el final, cariño. Tráelo”.

¿Contra quién os gustaría ver a Charlotte Flair próximamente en la WWE?