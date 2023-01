“Podría haber sorprendido a todos la semana pasada, pero esta noche todos me sorprendieron a mí. ¿Escuchaste los cánticos de ‘Gracias, Charlotte’? Eso va a tomar algún tiempo para acostumbrarse. Solo escuchar eso me hace sentir que no tengo que estar tan a la defensiva. Durante los últimos dos años, sentí que siempre tenía que usar mi armadura cada vez que estaba en el ring. La recepción, no sé, me hace sentir bien, me hace querer sonreír mientras estoy ahí afuera. Ser una reina un poco menos malvada”. Charlotte Flair pronunciaba estas palabras después de retener el Campeonato Femenil SmackDown esta semana en televisión.

► Charlotte Flair olvida que es técnica

Lo hizo ante Sonya Deville, tras haberlo ganado de manos de Ronda Rousey la semana anterior, haciendo su retorno después de muchos meses. “The Queen” no sale de su asombro ante el buen recibimiento que le dieron los fanáticos. Y no es para menos teniendo en cuenta que durante la mayor parte de su carrera ha sido una ruda muy odiada. Pero de alguna manera se juntaron diversos factores que hicieron posible que la animaran como en mucho tiempo. Aunque es interesante apuntar que ella misma se olvidó de que ahora es técnica justo después de la lucha. Lo vemos en cómo arrancó el cinturón de las manos a la réferi para luego darse cuenta de la realidad y darle las gracias:

The way she took the belt from her 😂 forgetting she’s a baby face now pic.twitter.com/Sj0MnjLAyr — Ese Archie (@Goddess_Styraz) January 7, 2023

¿Os gusta Charlotte Flair como técnica o la preferís como ruda?