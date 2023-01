“Hay una lista completamente nueva en SmackDown a la que nunca me he enfrentado, así que obviamente no las estoy llamando ‘montañas’, pero creo que son geniales oportunidades para tener rivalidades. Pero en términos de personas en las que quizás nadie hubiera pensado, diría que Mickie James es alguien a quien siempre quise enfrentar. Michelle McCool es otra persona. Y nunca he tenido ese cara a cara con Lita”. Charlotte Flair lanzaba el desafío recientemente a estas tres ex luchadoras de la WWE.

► Michelle McCool, preparada para Charlotte Flair

Y una de ellas le ha dado respuesta. En una publicación en redes sociales, Michelle McCool le dijo esto:

“Palabras reales… ¡RESPETO! Oh… ¡estaré preparada para que Triple H o Stephanie McMahon me llamen en cualquier momento!“.

Michelle McCool hizo su retorno a los encordados durante el Royal Rumble 2022, como hizo en 2018, mismo año en que luchó en la batalla real de 20 mujeres en el Evento Premium exclusivamente femenil Evolution. Pero en realidad se retiró como luchadora en 2011, cuando Layla la echó de la WWE derrotándola en Extreme Rules en un combate en el que la perdedora debía irse. McCool tuvo una muy buena carrera como Superestrella, durante la cual fue dos veces Campeona WWE y dos veces Campeona de las Divas. De momento, no ha entrado al Salón de la Fama pero probablemente lo hará en el futuro. Y veremos si también en el futuro se enfrenta a Charlotte Flair. No sería una mala idea para SummerSlam 2023.

¿Os gustaría ver una lucha entre Michelle McCool y Charlotte Flair?