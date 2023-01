Charlotte Flair, una reina un poco menos malvada

¿Fue una sorpresa que los fanáticos de la WWE reaccionaran tan positivamente al retorno de Charlotte Flair a la programación en el último SmackDown del 2022? Relativamente. No, porque se echaba de menos a la luchadora más exitosa de las últimas décadas, también una de las mejores en el encordado, así como todos estaban deseando que Ronda Rousey perdiera el título de la marca azul. Sí, porque “The Queen” ha sido ruda durante la mayor parte de su carrera y gran rival de una de las favoritas de los últimos tiempos como es Becky Lynch.

► Charlotte Flair y los fans

A la misma nueva Campeona SmackDown le sorprendió mucho cómo la recibieron y mientras hablaba recientemente en SmackDown Lowdown daba a conocer que durante dos años se acostumbró a tener que llevar una armadura delante del público pero que ahora quizá ya pueda ser una reina un poco menos malvada.

“Podría haber sorprendido a todos la semana pasada, pero esta noche todos me sorprendieron a mí. ¿Escuchaste los cánticos de ‘Gracias, Charlotte’? Eso va a tomar algún tiempo para acostumbrarse. Solo escuchar eso me hace sentir que no tengo que estar tan a la defensiva. Durante los últimos dos años, sentí que siempre tenía que usar mi armadura cada vez que estaba en el ring. La recepción, no sé, me hace sentir bien, me hace querer sonreír mientras estoy ahí afuera. Ser una reina un poco menos malvada”.

¿Qué os pareció el regreso de Charlotte Flair a la WWE?