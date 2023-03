Chad Gable valora su conexión con el Universo WWE

A pesar de ser rudo en la televisión de la WWE, Chad Gable aprecia la conexión que tiene con los fans fuera de los encordados, como señala en su reciente entrevista con Fightful, en la que habla también de su trabajo en las Olimpiadas Especiales. Ciertamente, la compañía luchística dedica mucho a mejorar la vida de las personas y en ello son clave las Superestrellas.

Take a look as @FinnBalor spends a special afternoon on the pitch with athletes from the Special Olympics 2019 World Summer Games in Abu Dhabi! pic.twitter.com/IyBJrPMItt

— WWE (@WWE) March 17, 2019