Las dudas de Chad Gable en sus inicios y las MMA

Chad Gable habla de sus inicios en la lucha libre, la dudas que tenía de emprender una carrera, y la idea de entrar a las MMA en una reciente entrevista con nuestro compañero Sean Ross Sapp en Fightful. El maestro de Otis señala que nunca tuvo la intención de convertirse en peleador pero que tampoco tenía claro hasta donde podría llegar como luchador debido a su tamaño.

> Chad Gable: lucha libre sí, MMA no

“Realmente nunca lo hice [considerar las MMA]. No era tan fanático como todos los demás. Realmente no lo seguí. Había visto el pago por evento y nos reuníamos en el centro de entrenamiento y esas cosas y lo veíamos, pero nunca me llamó la atención. Era un fanático de la lucha libre profesional desde que tenía seis años, hombre. Fui uno de los coleccionista de cintas en los años 90 y todavía tengo mi antigua colección. Estaba en todos los foros de mensajes en los años 90, cuando se estaban volviendo geniales. Un verdadero fanático de la lucha libre desde el principio, amigo. Eso es todo lo que siempre quise hacer. Esto es todo lo que siempre quise hacer.

“Kobashi, Misawa. Solía hacer mis propias camisetas y usarlas en los torneos de lucha amateur. Ibamos a esos torneos de lucha amateur y los muchachos veían mi camiseta, esos muchachos con mallas verdes y naranjas estaban como: ‘Esos no son luchadores grecorromanos’. Pero era genial. Me hacía camisetas con sus colores y trataba de emular a esos muchachos. La lucha libre profesional siempre fue lo mío, hombre. Obviamente, en ese entonces, el tamaño todavía era un problema.

“Todos todavía eran grandes en ese entonces en la compañía, así que en mi mente, siempre fui demasiado pequeño para eso. Pero la lucha libre era mi vida cuando tenía veinte años. Era lo que también amaba, pero cuando había una opción de: ‘¿Vas a triunfar en la WWE o deberías seguir haciendo esto de la lucha libre?’. La elección era bastante clara en ese entonces. Era mi transición”.

¿Qué te parece la carrera de Chad Gable en la WWE?