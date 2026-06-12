Chad Gable revela que su lesión era más grave de lo esperado

Chad Gable continúa compartiendo detalles sobre uno de los momentos más complicados de su carrera. El luchador de WWE reveló que la operación de hombro a la que se sometió el año pasado resultó ser mucho más compleja de lo que inicialmente se pensaba.

Las declaraciones fueron realizadas en el segundo episodio de su docuserie en YouTube, donde explicó que los médicos encontraron un problema adicional una vez que comenzó la intervención quirúrgica.

► Chad Gable tuvo que someterse a una reparación adicional

La cirugía se llevó a cabo en Birmingham, Alabama, bajo la supervisión del reconocido especialista Dr. Jeffrey Dugas. Según explicó Gable, el procedimiento estaba enfocado originalmente en reparar una lesión de hombro. Sin embargo, durante la operación los médicos descubrieron que el tendón del bíceps se encontraba en mucho peor estado de lo que indicaban los estudios previos.

Por esa razón, el equipo médico decidió aprovechar la intervención para corregir también ese daño, añadiendo un procedimiento adicional que el propio luchador describió como una especie de «cirugía extra».

Una vez finalizada la operación, Dugas le aseguró que podría recuperar completamente la funcionalidad siempre que respetara el proceso de rehabilitación y evitara apresurar su regreso.

► Triple H lo ayudó durante la recuperación

Gable también recordó una conversación que mantuvo con Triple H poco antes de entrar al quirófano.

El director creativo de WWE le transmitió tranquilidad y le explicó que su prioridad absoluta a partir de ese momento debía ser recuperarse por completo.

Según Gable, ese consejo fue fundamental para afrontar el largo proceso de rehabilitación y mantenerse enfocado mientras permanecía alejado de los cuadriláteros.

► Regresó a WWE con una nueva dirección

Desde que recibió el alta médica, Chad Gable ha retomado su actividad dentro de WWE y ha continuado desarrollando varias historias importantes en televisión.

Durante los últimos meses formó parte de una trama relacionada con la lucha libre mexicana, intentando corregir la imagen negativa que había construido anteriormente respecto a esta disciplina bajo el personaje del Grande Americao Original.

Además, esta semana volvió a aparecer en la programación de WWE sin máscara, marcando una nueva etapa en su personaje después de superar una lesión que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves de las previstas inicialmente.