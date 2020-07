Cesaro y Shinsuke Nakamura se consagraron, por fin, como Campeones de Parejas SmackDown en el PPV The Horror Show at Extreme Rules. Sin embargo, el suizo no ve esto como su cúspide en WWE, al contrario, lo ve como un paso más hacia su verdadero sueño: ser campeón mundial en la empresa de Vince McMahon.

► Cesaro trabaja en sus promos, ¿será su único punto en contra?

Esto le dijo recientemente a Newsweek:

"He estado trabajando en eso desde siempre (risas). El inglés no es mi lengua materna, así que para mí es más difícil. Muchas cosas se mezclan en mi cabeza, mezclaré palabras y dichos. Tuve algunos errores buenos como 'tan fácil como quitarle un niño al dulce' o uno de mis mejores, 'fuera del campo azul', que es una mezcla del campo del jardinero izquierdo del béisbol e 'inesperadamente' ('out of the blue'), así que estropeo las cosas, mezclo cosas, mi acento a veces la gente no lo entiende.

"Por lo tanto, siempre me he enfocado en eso y ahora tengo la oportunidad de hablar más y una vez que la gente escuche mi voz con más frecuencia, eso me ayudará a mí y nos ayudará a todos. Afortunadamente, he tenido la oportunidad de que me pongan más con el micrófono y ha sido divertido. Es algo en lo que trabajo constantemente y espero mejorar.

"El objetivo es ser siempre el Campeón Mundial de Peso Completo WWE. Ese es el objetivo para todos en WWE, y ese es mi objetivo al cien por ciento. Y no solo para mí, sino para toda Europa. Para todos nuestros fanáticos internacionales. Quiero entrar y ganar uno. Es solo parte del viaje. Me alegro de estar bien y que la Cesaro Section alrededor del mundo me esté siguiente en este viaje, pero ese sigue siendo mi objetivo".

_____________________________________

Sigue en SUPERLUCHAS la cobertura y análisis de SummerSlam 2020, el próximo PPV de WWE, que tendrá lugar este domingo 23 de agosto.