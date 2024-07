Cedric Alexander: «Quizá pase mucho tiempo en NXT»

El ex Campeón de Peso Crucero, ex Campeón de Parejas y antiguo integrante del Hurt Business, Cedric Alexander habla de su recién estrenada (nueva) etapa en NXT. El veterano tuvo una primera de 2016 a 2017 antes de pasar a ser una pieza fundamental de la extinta 205 Live. No puede destacarse mucho de aquellos tiempos, pero él y Andrade participaron en el torneo Dusty Rhodes Tag Team Classic perdiendo en primera ronda con FTR (The Revival entonces).

► Cedric Alexander en NXT (de nuevo)

La segunda no comenzó de la mejor manera pues Alexander perdió su primer combate, que fue ante el ex Campeón NXT Trick Williams en el programa del 23 de julio. No obstante, durante el especial The Great American Bash 2014 consiguió derrotar a Brooks Jensen. Y una vez terminado el choque, Cedric se tomó unos momentos para expresar sus sentimientos y pensamientos:

«Shawn Spears, él y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Él ha tenido un pasado muy turbio, por decirlo suavemente. Pero la diferencia entre Shawn Spears y yo es que yo estoy aquí para ayudar a los jóvenes talentos, competir con ellos. Él está aquí para usarlos para sus propios fines y manipularlos para que hagan lo que él quiera que hagan. Como pueden ver, en el caso de Brooks Jensen, el joven enojado que es, los métodos del Sr. Spears no funcionan».

«Ha sido una experiencia. Es como volver a la escuela secundaria de nuevo. Ves un montón de nuevos amigos, ves un montón de viejos amigos que no has visto en mucho tiempo, y es bueno mezclarse con la gente de vez en cuando. Pero sí, estoy disfrutando mi tiempo aquí. Creo que podría quedarme aquí por mucho tiempo«.

¿Qué opinas de que Cedric Alexander haya regresado a NXT?