La presente Campeona NXT «The Prodigy» Roxanne Pérez habla después de retener el título contra Thea Hail en el especial The Great American Bash 2024. A sus 22 años, está en su segundo reinado en la marca amarilla y ya ha superado el longevidad al primero -116 y 109 días, respectivamente- con esta siendo su sexta defensa desde que ganara el título de manos de Lya Valkyria en Stand & Deliver para después vencer a Natalya, Chelsea Green, Jordynne Grace o Lola Vice para seguir reinando.

► Roxanne Pérez, «la mejor del mundo»

La monarca se reivindica y manda un mensaje a dos de las próximas estrellas de NXT, Stephanie Vaquer y Giulia:

«Le daré respeto a Thea porque casi me tuvo ahí, pero siendo realista, todas deben dejar de preocuparse por los demás en todo el mundo. Ni Thea, ni Giulia, ni Stephanie. NXT tiene la mejor división femenina del mundo, y este título está sobre mi hombro, lo que significa que soy la mejor mujer del mundo«.

«I am the best woman in the world.» Roxanne Perez wants EVERYONE to know exactly who she is. 😤 @roxanne_wwe #NXTGAB pic.twitter.com/lc1yCvIgGx — WWE NXT (@WWENXT) July 31, 2024

Y no solo piensa en el territorio de desarrollo pues no hace mucho hablaba de cuando sea ascendida al main roster:

«Honestamente, cuando llegué a WWE, siento que todos quieren ir al elenco principal. Incluso ahora, tener que quedarte en NXT cuando realmente quieres subir y tener esa oportunidad. Desde que era niña, quería estar en Raw o SmackDown. Ahora, estando en NXT y siendo dos veces Campeona de NXT, me doy cuenta de lo mucho que estoy disfrutando aquí. He ido al elenco principal. He participado en dos Royal Rumbles, he hecho apariciones en SmackDown y Raw. He tenido un pequeño sabor de todo eso. Sé con certeza que cuando he subido, he destacado. Tengo un buen presentimiento de que cuando reciba esa llamada, todas esas chicas más vale que estén preparadas. Voy a tomar el control«.

¿Roxanne Pérez está preparada para Raw y SmackDown?