La gran Superestrella WWE, CM Punk, está más que listo para luchar ante Drew McIntyre este próximo sábado 3 de agosto en el evento premium SummerSlam 2024, en donde, además, Seth Rollins será el réferi especial invitado.

Tal cual ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, Punk dijo estar con los ojosb ien abierto y alerta para dar su mejor presentación y vencer a McIntyre, aunque también dijo que cree que tendrá problemas, pues no confía en que Rollins vaya a ser un réferi invitado justo e imparcial.

Punk fue recientemente entrevistado en el programa First Take de ESPN, y allí dejó en claro que cree que la gran rivalidad que ha tenido con mcIntyre, terminará una vez suene la campana y se declare un ganador en la lucha en SummerSlam. Estas fueron sus palabras:

