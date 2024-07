En al más reciente edición de NXT, en el especial denominado NXT The Great American Bash, vimos un gran combate de calidad entre Cedric Alexander y Brooks Jensen. La lucha comenzó con Alexander ejecutando una huracarrana sobre Jensen.

Luego, Alexander realizó unas patadas voladoras desde la segunda cuerda sobre Jensen y continuó con un tope suicida sobre él en el exterior. Jensen respondió golpeando a Alexander mientras estaba colgado sobre la cuerda intermedia y luego le dio varios puñetazos de derecha. En ese momento, apareció Shawn Spears.

Jensen levantó a Alexander sobre un hombro y lo estrelló contra la esquina. Luego, lo colgó de la cuerda superior dejándolo boca abajo y lo atacó. Jensen intentó un toque de espaldas, pero Alexander logró liberarse.

Jensen sometió a Alexander con una llave, pero Alexander se liberó con un jawbreaker y un golpe con el antebrazo. Alexander siguió con un supléx alemán y un golpe con la derecha, y luego conectó unas patadas voladoras y un Michinoku Driver.

Alexander intentó un toque de espaldas, pero Jensen logró salir. Alexander y Jensen se tambalearon sobre las cuerdas antes de que Jensen empujara a Alexander fuera de ellas y le diera una guillotina de pierna.

Jensen fue por la cobertura, pero no pudo capitalizar. Frustrado, Jensen estrelló a Alexander contra la mesa de comentarios con el abdomen primero en el exterior.

Jensen intentó lanzarse desde la ceja del ring para enviar a Alexander a través de la mesa, pero Alexander se apartó y Jensen se estrelló contra el costado de la mesa de comentarios. Alexander regresó a Jensen al ring y le aplicó el Lumbar Check para ganar la lucha, mientras Spears miraba decepcionado.

Gotta keep your eyes on the prize…@CedricAlexander picks up a HUGE win! #NXTGAB pic.twitter.com/w9uJH4NsQ0

— WWE (@WWE) July 31, 2024