Con motivo de la burla de Dax Harwood a Shawn Michaels en su cumpleaños, Cash Wheeler discute con Road Dogg, que reprendió al luchador de AEW. Por supuesto, los miembros de FTR se defienden entre sí pero también es verdad que es esta una disputa completamente evitable. Porque al fin y al cabo todo nació de una pequeña broma sin malicia haciendo referencia a Bret Hart y recordando de alguna manera la rivalidad entre las dos leyenads de WWE. Nada más.

► Cash Wheeler discute con Road Dogg

La respuesta a la burla del productor del imperio McMahon fue decir a Harwood que no tiene agallas. Agallas entendemos para decirle lo mismo en la cara a HBK. Por este mismo caminó continúa la contesstación de Wheeler también en Twitter.

Yeah man, we’re the ones with no guts. Definitely not you. Be well! https://t.co/FyX5atjDuM — CASH (@CashWheelerFTR) July 24, 2020

"Sí, hombre, nosotros somos los que no tenemos agallas. Definitivamente no eres tú el que no tiene. ¡Que te vaya bien!".

Todo podría haber quedado ahí porque en realidad en estos casos nada se soluciona con más respuestas en la misma línea, pero Brian James (nombre real de Road Dogg) no quiso que así fuera.

Definitely not. — Brian G. James (@WWERoadDogg) July 24, 2020

"Definitivamente no".

Del mismo modo, Wheeler tampoco quiso detener la discusión.

Definitely a good guy that never talked shit about talent as soon as they’d walk away. And definitely wouldn’t try to bury anyone that disagreed with him. Definitely. https://t.co/5SL96V0qZh — CASH (@CashWheelerFTR) July 24, 2020

"Definitivamente un buen tipo que nunca habló basura sobre los luchadores tan pronto como estos se iban. Y definitivamente nunca intentaría enterrar a nadie que no estuviera de acuerdo con él. Seguro".

La cosa sí que quedó ahí por ahora. Quizá surjan más respuestas próximamente. Es interesante porque Wheeler acusa a James no sólo de hablar basura de los miembros del elenco cuando estos no estaban delante para esccuharlo sino que también de enterrarlos, a ellos o a otros, si no estaban de acuerdo con sus ideas.