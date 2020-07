El programa de WWE conducido por Kayla Braxton va a lanzar sus "Bumpys" el próximo 29 de julio. Por primera vez en la historia entregarán unos premios en diferentes categorías (mejor lucha dentro de ring, mejor lucha cinematográfica, mejor rivalidad, mejor Superestrella y mejor pareja) calificando lo mejor de esta mitad de año 2020. Y AJ Styles responde a The Bump prometiendo ganarlos todos. No podrá hacerlo porque en realidad solo compite dentro de las tres primeras. Pero aún así puede sumar varios nuevos galardones a su palmarés dependiendo de las votaciones de los fanáticos.

El actual Campeón Intercontinental WWE compite en la categoría de "mejor lucha dentro del ring" por su mano a mano con Daniel Bryan en la final del torneo por el título que sostiene en este momento; en la categoría de "mejor lucha cinematográfica" por su Boyenard Match contra The Undertaker en WrestleMania 36; y en la categoría de "mejor rivalidad" por su historia precisamente con El Enterrador. Y quiere todos los premios.

In-ring, out-of-ring, in a boneyard, dream sequence, title, non-title, all of them.

There is only one AJ Styles. https://t.co/bHzWDtMnCg

