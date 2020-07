La historia entre los dos no ha acabado. La pena es que no tenga nada que ver con los encordados. En un nuevo episodio, AJ Styles crítica a CM Punk de nuevo. Los recientes problemas entre ambos comenzaron cuando el ex luchador acusó al actual Campeón Intercontinental WWE de racista. Este no dudó en contestar a sus declaraciones afirmando que no respeta a quien en varias ocasiones fue su oponente, luchísticamente hablando.

► AJ Styles critica a CM Punk

Porque ambos compartieron combate hasta en diez ocasiones entre los años 2002 y 2004. Tuvieron varios manos a mano y dos de ellos fueron por títulos como el Campeonato ROH Pure o el Campeonato de Peso Completo IWA Mid-South. La última lucha que tuvieron fue el 11 de diciembre de 2004 en el evento IWC A Call To Arms 2. No había una corona en disputa pero sí el enorme talento que tienen los dos sobre el cuadrilátero.

Pero todo eso ha quedado atrás y ahora los problemas son en internet. Esta vez el monarca vuelve a hablar a través de la que se ha convertido en su plataforma favorita para hacerlo: su canal de Twitch.

"Me interesan los negocios y creo que algunas personas no son capaces de hacer buenos negocios. Es así de simple. No merece mi tiempo. A este tipo (CM Punk) le gusta llamar la atención, incluso si es por un mal motivo".

Ojalá en un futuro WWE utilice esto de alguna manera para generar una lucha entre ambos en WrestleMania, estarán pensando todos los fanáticos. Pero pueden descartarlo por completo. No hace falta seguir hablado del regreso a los encordados de Punk porque nunca va a darse, al menos en el imperio McMahon, salvo enorme sorpresa. Y mientras Styles sigue con su carrera, la cual no va a finalizar pronto, según ha dicho.