El campeón de peso pluma de UFC Alexander Volkanovski ha emitido una respuesta rápida al ex campeón de peso gallo y mosca Henry Cejudo.

Cejudo, quien se retiró después de una exitosa defensa del título de peso gallo contra Dominick Cruz en mayo, desde entonces ha compartido interés en una pelea por el título de peso pluma con Volkanovski, lo que le daría la oportunidad de convertirse en el primer peleador en la historia de UFC en ganar cinturones en tres divisiones.

"Siento que ganar un tercer cinturón en el UFC me consolidaría como el mejor peleador de todos los tiempos en el deporte de las artes marciales mixtas, porque nadie podrá hacerlo sino Triple C".

Cejudo también hizo varias mensajes a Volkanovski en Twitter, incluyendo una esta semana.

Allow me to make history @danawhite I promise I will make the featherweight division great! 🇺🇸 https://t.co/bbIDFL32I4 — Henry Cejudo (@HenryCejudo) July 23, 2020

"Permíteme hacer historia Dana White te prometo que haré genial la división de peso pluma".

Alexander Volkanovski responde al reto de Henry Cejudo

Alexander Volkanovski, sin embargo, claramente no está interesado en defender su título contra Cejudo. Hablando en Twitter el miércoles, el campeón de peso pluma explotó los avances de sus pretendientes.

Get back down your rabbit hole, you’re retired 🤫 https://t.co/bDPEoMnobM — Alex Volkanovski (@alexvolkanovski) July 23, 2020

"Vuelve a tu madriguera de conejo, estás retirado".