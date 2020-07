Como uno de los estándares del panorama actual de la industria, como una de las caras de WWE, Seth Rollins analiza la lucha libre presente frente a las pasadas generaciones. Esta siempre es una conversación interesante y en la que nadie va a ponerse de acuerdo nunca; porque cada etapa ha tenido sus buenos y sus malos momentos. Además de que no puede compararse el negocio luchístico en Estados Unidos con México o Japón.

Aún así, el "Mesías" no profundiza tanto pues tiene bien en claro qué piensa sobre cuál es la situación de los encordados en este momento. Sin responder a ninguna pregunta, con la única intención de poner sobre la mesa su opinión personal, añadiendo la almohadilla "#eradorada", el veterano luchador hizo esta publicación en Twitter que ha generado diversas contestaciones de los fanáticos, algunos mostrándose de acuerdo y otros no.

From coast to coast and sea to sea, I don’t know if there’s ever been this much incredible wrestling going on at one time. Taking nothing away from past generations— they inspired & paved the way— but we’re damn sure keeping up...and then some. #ironsharpensiron #thegoldenage

