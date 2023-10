Está NXT muy arriba, con la moral por las nubes, tras ganarle la batalla de ratings a AEW Dynamite el pasado martes 10. Eso sí, utilizando como ganchos promocionales, entre otros nombres, a The Undertaker y John Cena, dos de las mayores figuras de su historia.

A falta de los datos de audiencia de esta semana, WWE espera que su territorio de desarrollo siga dejando buenos números de cara a final de año. Así, los dos próximos martes presentará el especial televisivo Halloween Havoc, cuya forma quedó bastante definida ayer.

Y a lo recogido por mi compañero de SUPERLUCHAS Apolo Valdés, hay que añadir los dos primeros puntos que conforman el menú de la segunda noche de Halloween Havoc.

Carmelo Hayes fue el vencedor de una Triple Amenaza contra Baron Corbin y Dijak, obteniendo de esta manera una revancha ante Ilja Dragunov por el Campeonato NXT que perdió en No Mercy.

Mientras, dicha jornada albergará la final del NXT Women’s Breakout Tournament. Las ganadoras de las semifinales Kelani Jordan vs. Arianna Grace y Karmen Petrovic vs. Lola Vice se medirán en pos del trofeo.

Desde el habitual fortín de NXT, el Performance Center de Orlando (Florida, EEUU), NXT Halloween Havoc, los próximos días 24 y 31 de octubre, ofrecerá el siguiente cartel.

[24 de octubre]

[31 de octubre]

.@AriannaGraceWWE pulls out the win and the final four of the NXT Women's Breakout Tournament is set!



Who you got winning it all?#NXTBreakout #WWENXT pic.twitter.com/vEIO908Ff9