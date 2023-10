A Rob Van Dam no le gusta el Madison Square Garden

El Madison Square Garden es uno de los escenarios más famosos y prestigiosos del mundo y de la historia de los deportes. Sin embargo, a Rob Van Dam no le gusta. Mientras hablaba en un episodio reciente de su pódcast, 1 Of A Kind, le preguntaron por las ocasiones en que luchó allí a lo largo de los años, las cuales fueron un total de 10, incluyendo cuando él y Booker T retuvieron el Campeonato Mundial de Parejas de WWE en WrestleMania XX.

► RVD y el MSG

«Creo que voy a recibir críticas por no compartir esa opinión. Lo que recuerdo de eso es que el vestuario estaba atestado. Creo que había solo un inodoro para que todos lo usaran. Recuerdo que estaba muy lleno. Me encantaba estar en la ciudad y sentir la energía y todo eso, pero recuerdo específicamente sentir que yo era uno de los pocos que no tenía esa sensación de nostalgia extrema, por lo que me sentí un poco excluido.»

«Así lo recuerdo. A veces te sorprendería, incluso en una gran producción multimillonaria como esa, cuántas habitaciones son tan pequeñas que solo puedes dejar tu bolsa y marcharte, y solo [unos pocos] pueden vestirse a la vez y tienen que hacer espacio para otras personas. Recuerdo que el MSG era así. Muchas veces, siempre sentí que los que se aprovechan probablemente se reían de nosotros y de lo que hacemos, de las condiciones en las que nos ponen y de lo que nos hacemos a nosotros mismos en el trabajo, y los que se aprovechan probablemente se reían de eso, porque son los que están ganando dinero.»

