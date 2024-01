Cartel provisional de Royal Rumble 2024

La participación de Gunther en el Royal Rumble 2023 ya hacía presagiar que el año que acabamos de dejar atrás iba a ser memorable para el austriaco, aguantando hasta ser el último eliminado, por Cody Rhodes, tras salir el primero y permanecer dentro del ring más de 70 minutos.

Pero a Gunther, según dijo hace un par de meses, el Campeonato Intercontinental WWE ya se le queda pequeño, y quiere, ahora sí, coronarse ganador del Rumble varonil para conquistar algún título mundial sobre el estelar de WrestleMania 40.

Y ayer durante Monday Night Raw, Gunther oficializó su entrada en la campal, ante la que CM Punk tuvo particular respuesta; uno de los grandes obstáculos que «The Ring General» debe superar si no quiere vivir otro intento fallido.

Can @Gunther_AUT go the distance in the 2024 Men's #RoyalRumble match and win it all? pic.twitter.com/B8HsTSacda