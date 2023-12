Vince Russo: «Gunther debe ganar Royal Rumble 2024»

Royal Rumble 2024 se llevará a cabo en menos de un mes desde la ciudad de Tampa, Florida, y desde ya, existen varios candidatos para ganar el combate de treinta hombres: Cody Rhodes busca unirse al selecto listado de ganadores de manera consecutiva (algo que solo lo han conseguido Hulk Hogan, Shawn Michaels y Steve Austin), aunque LA Knight sigue siendo uno de los favoritos del público y que ya merece ganar una grande; también está el nombre de CM Punk, quien tras su regreso en Survivor Series dejó en claro su plan para llegar a WrestleMania 40. Sin embargo, otro nombre que es un gran candidato y que por ahora vuela bajo el radar es del de Gunther, quien fuera el últio eliminado en su primer y único intento en este combate el año pasado.

► Gunther fue dominante en su primer Royal Rumble

Sin duda, el nombre que más ha entusiasmado a los fanáticos durante el último mes es el de CM Punk, y en los sitios de apuestas es (hasta ahora) el gran favorito. Sin embargo, hay quienes piensan que este honor debe recaer en otra persona.

Según el ex escritor en jefe de la WWE, Vince Russo, ser predecible es uno de los mayores problemas con el estilo actual de programación en la WWE, y coincide en que una victoria de CM Punk no sorprendería a nadie; sin embargo, en la reciente edición de Writing with Russo, el veterano explicó por qué preferiría que Gunther ganara el Rumble para poder enfrentarse a Roman Reigns en WrestleMania.

«¿Si soy yo quien escribe esto? El que ganará el Royal Rumble será Gunther. Sin lugar a dudas, porque nadie está pensando en Roman Reigns y Gunther. Nadie, hermano, así que ahí es donde voy».

Gunther está en medio de una gran racha de más de 500 días como Campeón Intercontinental y ha lucido imparable desde que lo ha ganado. Esto no le impedirá formar parte de la batalla de treinta hombres (similar a la edición del año pasado) y, en esta ocasión, ganarlo. De conseguirlo, sería uno de los firmes candidatos a acabar con el reinado titular de Roman Reigns o de Seth Rollins.