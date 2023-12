John Cena rememora perder el Campeonato WWE en ECW

Durante el evento One Night Stand 2006 de ECW, John Cena fue estronado como Campeón WWE por Rob Van Dam en el Hammerstein Ballroom, legendaria arena que entonces estaba volcada contra The Champ, con amenazas incluso escritas en carteles de que si retenía el título iban a causar problemas. Entonces, RVD estaba haciendo efectivo el maletín de Money in the Bank en un combate justo, lo cual también fue un ingrediente de su recordada victoria.

► John Cena perdió con RVD en ECW

Hoy volvemos a ella casi 20 años después porque el 16 veces Campeón Mundial estuvo rememorándola en un reciente video en TikTok.

«Así que aquí tienes un momento que probablemente sea el más comentado en mi carrera en la WWE: ECW: One Night Stand. Fue en el Hammerstein Ballroom contra Rob Van Dam, donde tuve una lucha por el campeonato contra Rob y una batalla adicional contra mi camiseta. Sabía que la multitud iba a ser hostil, pero hostil ni siquiera describe la atmósfera en el Hammerstein Ballroom. Adoran a Rob y me odian a mí. Este fue probablemente el pico de polarización que se filtraría en la WWE durante años cuando escuchas el nombre de John Cena. Era o ‘es malo’ o ‘es mi chico’. Nadie en ese lugar decía ‘es mi chico’.

«Rob y yo nos dimos con todo, y puedes ver un lado no tan virtuoso donde comienzo a empujar los límites entre el bien y el mal porque estaba probando de todo y parecía que el mundo estaba en mi contra. Y así era. El talento de Rob se muestra totalmente en esta lucha, pero el mundo aquí estaba en mi contra cuando me hiceron atravesar una mesa con un spear por parte de Darth Vader, también conocido como mi archienemigo Edge. Rob tiene su momento de campeón, lo cual es genial, y Edge y yo seguimos haciendo cosas increíbles en la WWE. Fue una noche increíble en el Hammerstein Ballroom. Nadie habría pensado que algo así sucedería».