Cartel definitivo de AEW All Out 2023

Noche de borrón y cuenta nueva la de ayer en AEW Collision. Con el despido de CM Punk como impactante premisa, la empresa acabó por revelar los últimos combates para All Out.

El más importante, el que precisamente, según los reportes, iba a tener a Punk como rival de Ricky Starks con una correa de por medio. Y dichas informaciones señalaron que AEW se mostraba confiada en que el reemplazo de Punk resultaría satisfactorio.

Anoche, supimos de la identidad de ese sustituto: Bryan Danielson, quien respondió al reto que Ricky Starks había lanzado contra Ricky Steamboat. Tal encuentro marcará el regreso competitivo de «The American Dragon», inactivo desde que se lesionara en Forbidden Door 2023.

Mientras, el resto de concreciones ocuparán la «Zero Hour» de All Out. Con el Campeonato Mundial de Tríos sobre la mesa, y acompañados de Dennis Rodman, The Acclaimed y Billy Gunn lucharán contra Jeff Jarrett, Jay Lethal y Satnam Singh; veremos una batalla campal «Over the Budget» (cuyo ganador podrá donar 50 mil dólares al organismo que desee) y Athena hará equipo con Mercedes Martinez y Diamante para ir contra Hikaru Shida, Willow Nightingale y Skye Blue.

Hoy, domingo 3 de septiembre, llega nueva cita de pago por visión de AEW. All Out 2023 se celebrará desde el United Center de Chicago (Illinois, EEUU) y parece que ya tiene cartel final.

[Zero Hour]

