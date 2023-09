¿Estará CM Punk en All Out? AEW tiene un plan B

Si no fuese porque aún conserva la consideración de luchador rentable, CM Punk ya habría sido despedido el pasado año, cuando tuvo lugar aquel infame incidente en las postrimerías de AEW All Out 2022. Y hace menos de siete días habría sido despedido otra vez, cuando protagonizó un altercado con Jack Perry durante All In London.

Eso sí, al menos afrontará ciertas consecuencias. El martes, Justin Barrasso de Sports Illustrated confirmó que Punk y Perry se encontraban suspendidos por AEW, sin determinar hasta cuándo, pero con la previsión de que ninguno estaría en All Out este domingo.

Tony Khan, ante la pregunta de marras sobre Punk en la conferencia de prensa del jueves, emplazó a analistas y seguidores a esperar hasta poco antes del PPV para comprobar el estatus del «Best in the World». Mientras, AEW tiene anunciado un segmento para el episodio de hoy de Collision, donde Ricky Starks retará a Ricky Steamboat a un combate de correas en All Out.

► Ricky Starks sí luchará en All Out

«The Dragon» colgó las botas el 27 de noviembre del pasado año, bajo los focos de un evento ad hoc denominado The Return Of The Dragon», por lo que no ejercerá de rival de Starks en All Out. O eso expone PWTorch con su siguiente reporte, revelando que AEW tiene un plan alternativo a CM Punk. Si bien, el medio no descarta completamente la implicación del «verdadero» Campeón Mundial AEW.

«CM Punk tenía estipulado enfrentar a Ricky Starks en All Out este domingo, pero su suspensión en expensas de una investigación por sus actos el pasado domingo en All Out [sic] ha llevado a que se disponga un escenario alternativo […] «PWTorch ha escuchado que hay un plan alternativo que se espera se haga para establecer un combate contra otra persona distinta a Punk y hay mucha confianza interna de que será una alternativa satisfactoria a la opción de Punk que de hecho podría funcionar mejor para Starks tras All Out en comparación a lo que se planeaba para Starks si hubiera enfrentado a Punk. Se espera quede establecido como resultado de un catalizador dramático el sábado por la noche, donde Starks ha retado Ricky ‘The Dragon’ Steamboat a un combate de correas en All Out. «Si Khan decido reincorporar a Punk en ese escenario, se revelará durante Collision. Las fuentes de PWTorch no esperan que sea el caso, pero ya que Khan cree que es un estelarista valioso, tal vez busque una manera de reincorporarlo, especialmente considerando la reacción negativa que suscita el cartel de All Out sin Punk. No obstante, nuestras fuentes dicen que lo más probable es que Punk no reaparezca en el catalizador dramático de Collision […]»

