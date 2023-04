Spike Trivet demostró que merece ser el Campeón Mundial PROGRESS al derrotar a Cara Noir dentro de una jaula de acero en Chapter 151: Heavy Metal.

Aunque eso sí, entre rumores de un forzado final por la lesión de Cara Noir durante el duelo; dolencia que “The Black Swann” confirmó en redes sociales.

Y también vía redes sociales, Trivet quiso recordarnos algo.

🩸 A message from your Sovereign Lord, The Vulture, Spike Trivet… pic.twitter.com/bdH8HO6Ahc — PROGRESS Wrestling (@ThisIs_Progress) April 24, 2023

«Los cuentos de hadas no son reales»

► El reino de Spike Trivet

Pero la maquinaria de PROGRESS no se detiene. Mañana, la promotora británica lleva a cabo su siguiente Chapter, For The Love Of Progress, donde si bien acusará la baja de Cara Noir, la rivalidad entre este y Trivet tendrá hueco.

Porque en uno de los combates principales de la velada, Trivet y sus rudos socios de Dominatus Regnum colisionarán contra Axel Tischer, Big Damo y Sunshine Machine, quienes ayudaron a Cara Noir en Chapter 150. Una victoria de Trivet y Cía asentaría su particular reinado del terror y supondría otro golpe para la moral de la fanaticada de PROGRESS.

Como otro punto destacable, un reto abierto de Ricky Knight Jr. por el Campeonato Atlas, presea que cuenta con nuevo diseño. De momento, se desconoce su rival, y tal vez PROGRESS prepare una atractiva sorpresa.

Seguidamente, el cartel confirmado para PROGRESS Chapter 152: For The Love Of Progress, evento que tendrá lugar desde la BEC Arena de Manchester (Inglaterra).