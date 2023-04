Booker T considera que Roxanne Pérez debe seguir en NXT

Roxanne Pérez ha tenido una meteórica carrera en WWE. En corto tiempo fue la ganadora del NXT Breakout femenil, Campeona de Parejas NXT junto a Cora Jade, y antes de que concluya el 2022 fue la encargada de ponerle fin al largo reinado de Mandy Rose como máxima monarca de la marca.

Sin embargo, en los últimos meses la situación no ha sido tan buena en cuanto a resultados, ya que tras su exitosa defensa contra Meiko Satomura, una lesión puso en duda una aparición en NXT Stand and Deliver, aunque terminó formando parte del evento, solo para perder su título en una lucha de escaleras. Además, este martes no pudo ser capaz de recuperarlo cuando perdió en la lucha de triple amenaza junto a Tiffany Stratton e Indi Hartwell, quien fue la vencedora.

► Booker T reconoce lo difícil que puede ser el elenco principal

El WWE Draft de este año se llevará a cabo en el próximo episodio de SmackDown, y varias estrellas de NXT podrían ser convocadas. Se rumorea que The Prodigy podría ser reclutada por la marca azul, e incluso la reciente derrota del martes podría haber abierto el camino, dando a entender de que Roxanne Pérez habría ya cumplido su ciclo en la marca de desarrollo, a pesar de contar con solo 21 años.

Hablando en la última edición de su podcast Hall of Fame, Booker T declaró que preferiría que Roxanne Pérez, su ex alumna, permaneciera en NXT por algún tiempo. Agregó que estar en el elenco principal es muy difícil, sobre todo por la demanda de viajes, los cuales podrían pasarle factura a la joven luchadora.

“Para mí, no me gusta programar las cosas en WWE, pero si lo estuviera, Roxanne Pérez se quedaría en NXT un poco más. Ahora está empezando a sentir su camino a través de esto. El elenco principal es un monstruo. Estar de gira todas las semanas es diferente a estar en NXT todas las semanas. Viajar por todo el mundo, ir a todos estos espectáculos en el extranjero. Cuando hablo de madurez, tienes que estar preparado para eso”.

“¿Cuántos muchachos jóvenes hemos visto ir a ese eleno principal y fallar, el Drew McIntyre que pensamos que estaba en la posición perfecta para llegar a la cima siendo un tipo Mr. McMahon? ¿Cómo no puedes lograrlo? Solo una forma en que puedes No lo hagas es no estar listo para ese momento, no ser lo suficientemente maduro para manejar ese momento… Asegurémonos de que estos chicos y chicas jóvenes estén listos para ese momento, y ese momento no es solo estar en el ring.”

Roxanne Pérez no es nueva al elenco principal, ya que compitió en SmackDown previamente, cuando formó equipo con Raquel Rodríguez y Shotzi para enfrentarse a Damage CTRL en una lucha de relevos australianos el 14 de octubre de 2022, aunque perdieron el combate.