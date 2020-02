NXT TakeOver: Tampa va a celebrarse el 4 de abril en la Amalie Arena de Tampa, Florida, como el segundo especial de la marca amarilla de WWE en este 2020. Un evento que tendrá su hueco en el calendario de la empresa un día antes de WrestleMania 36, lo que lo convierte en el más importante del año en lo que respecta al programa de los miércoles. Pero eso es más complicado decirlo cuando hablamos del mismo, porque no se celebran tantos shows de este tipo anualmente y en realidad cada uno es especial, valga la redundancia, a su manera.

► Cartel de NXT TakeOver: Tampa

Por delante queda más de un mes para que cada uno de los combates se confirmen, se continúen construyendo, se sigan desarrollando las rivalidades a las que pondrán el broche de oro. Pero uno fue confirmado oficialmente anoche en televisión. No fueron confirmadas las participantes, pero William Regal anunció que va a llevarse a cabo una lucha femenil de escaleras por una oportunidad por el Campeonato Femenil NXT. El Gerente General anunció además que la forma de clasificarse para dicho combate será a través de un torneo de eliminación.

Puede resultar sorprendente que quede fuera de un especial un título, pero no tanto si tenemos en cuenta que el mismo va a disputarse en WM. Rhea Ripley ha dicho que no tendrá problema en defender su corona en ambos eventos si así la empresa lo considera. No obstante, la empresa no lo considera así. No quieren arriesgar uno de los enfrentamientos más grandes del 5 de abril con una lucha previa la noche antes.

Lo que no confirmó Regal es qué luchadoras van a formar parte del torneo. Pero entendemos que nombres como Bianca Belair, Dakota Kai, Tegan Nox, Candice LeRae, Mia Yim o Chelsea Green. Todas ellas buenas opciones para convertirse en retadora.

The No. 1 Contender to the NXT #WomensTitle will be determined in a Ladder Match at #NXTTakeOver: Tampa.https://t.co/WvzJF5EDwf — WWE NXT (@WWENXT) February 27, 2020

De esta forma, el cartel de NXT TakeOver: Tampa empieza a tomar forma.