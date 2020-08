Cartel actualizado para SummerSlam 2020

WWE entra a la última semana de cara a lo que será la realización del PPV SummerSlam 2020, que tendrá lugar este 23 de agosto desde el Amway Center en Orlando, Florida. Y aunque los fans todavía no podrán regresar a los eventos, WWE planea mezclar a sus luchadores en desarrollo, ya característicos como fans en la arena, con fans virtuales. No se sabe si colocando fotos de los fans, o figuras de cartón, o emitiendo reacciones de algunos fans seleccionados en vivo, como se ha hecho en otros deportes como el fútbol y el baloncesto.

► Todo está listo para SummerSlam 2020 en WWE

Eso lo descubriremos muy pronto. El hecho es que el cartel para este show, que estaba programado originalmente para realizarse en el TD Garden en Boston, Massachusetts, ya está casi que listo, pues se han podido conocer 9 luchas hasta el momento, las cuales les presentamos a continuación:

CAMPEONATO WWE

Drew McIntyre (c) vs. Randy Orton

CAMPEONATO UNIVERSAL WWE

Braun Strowman (c) vs. The Fiend Bray Wyatt

CAMPEONATO FEMENIL RAW

Sasha Banks (c) vs. Asuka

CAMPEONATO FEMENIL SMACKDOWN

Bayley (c) vs. Asuka

Dominik Mysterio vs. Seth Rollins

LUCHA DE APUESTAS DE CABELLERA VS. CABELLERA

Mandy Rose vs. Sonya Deville

CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE

Apollo Crews (c) vs. MVP

CAMPEONATO DE PAREJAS RAW

The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) (c) vs. Andrade y Ángel Garza (con Zelina Vega).

Cabe destacar que todos los títulos del elenco principal estarán en juego. Y que se realizará el esperado debut del jovencito Dominik Mysterio, el hijo de Rey Mysterio, de quien personas como Konnan han dado fe de su buena calidad.

