Vince McMahon dejó con el ojo cuadrado a Rusev

El ahora conocido streamer en Twitch, Miro, quien antes fuera luchador profesional y Superestrella WWE, bajo el nombre de Rusev, reveló a sus subscriptores en la plataforma de vídeojuegos, una curiosa anécdota de cómo el señor Vince McMahon lo dejó "desarmado" cuando éste fue a compartirle con mucha felicidad que su mercancía se había agotado. La respuesta no fue la esperada, ni por parte de Rusev, ni por parte de nadie.

► ¿A Vince McMahon no le importa la venta de mercancía en WWE, o solo fue un intento porque Rusev dejara de molestarlo?

"Comenzaron a poner mis segmentos temprano en los shows, así los cánticos de Rusev podían desaparecer por el resto de la noche. Hubo un período en el que ni siquiera se suponía que debía de estar en WrestleMania, el que perdí ante Jinder Mahal (WrestleMania 34), en el apogeo de mi etapa con lo del Rusev Day. No estuve en televisión durante tres semanas. En ese punto, estoy sentado tras bambalinas escuchando cómo la gente corea todo el tiempo 'Rusev Day'.

"Allí fue a hablar con uno de los escritores y le dije que eso no estaba bien. Esa fue la primera vez que le grité a un escritor, por lo cual me siento realmente mal. Él me dijo: 'No sabemos qué hacer'. Y yo le pedí que me explicara qué quería decir con eso, que solamente tenía que escuchar a los fans y que los fans le iban a decir qué tenía que hacer. Le dije que estuviera allí un rato y escuchara los cánticos de 'Rusev Day'.

"Me estaba rompiendo el trasero para llegar a la parte superior del cartel, y finalmente estaba tan cerca... pero luego me empujan y no entiendo por qué. ¿Por qué estaba luchando yo en ese momento? En NXT, luchas para llegar al elenco principal porque una vez allá, vas a hacer más dinero. Vas a empezar a tener una vida mejor para ti. En WWE, hice de todo. Empecé a recibir clases de actuación. Empecé a trabajar en mi cuerpo. Comencé a hacer todas estas cosas adicionales porque pensaba que así no iban a tener nada malo o alguna excusa que pudieran darme.

"Simplemente estaba derrotado. Me preguntaba qué estaba haciendo allí. Le di un intento, luego un segundo intento. Una vez le dije a Vince: 'Vince, hemos vendido toda nuestra mercancía. Estamos vendiendo más que Roman; estamos vendiendo más que AJ Styles. Estamos dándole una paliza al mundo'. Y Vince me dijo: '¿Qué quieres decir?'

"Entonces le respondí: 'La camiseta de Rusev Day está agotada, la mercancía está agotada'. ¡Y me dice! 'Bueno, quizá no están haciendo suficientes'. ¿Qué? Estaba sorprendido. '¿Mis camisetas están agotadas porque no están haciendo suficientes camisetas? ¿No es porque estamos generando buenas ventas? ¿Es en serio? ¿De verdad? ¿Me vas a dar esa excusa?' Ni siquiera sabían si debía ser un tipo malo o un tipo bueno. No pudieron decidirse".

_____________________________

El domingo 23 de agosto tendremos la mejor cobertura y análisis de SummerSlam 2020. Y un día antes, NXT TakeOver XXX, el nuevo especial de NXT.