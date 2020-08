AEW guarda grandes planes para Jungle Boy

La semana pasada, recogimos vía Dave Meltzer un reporte que indicaba que AEW se está guardando de impulsar a varios de sus luchadores a fin de que no pasen por lo mismo que Drew McIntyre en WWE. A juicio de los Élite, el impulso recibido y su actual reinado poco está beneficiando al escocés, en una consideración que queda patente por el hecho de que existan rumores de un cambio titular en SummerSlam 2020, reservando una nueva coronación de McIntyre para cuando el público vuelva a llenar las arenas.

Este tema ya fue expuesto por un servidor aquí en SUPERLUCHAS, donde señalé que, pese a lo dicho por Meltzer, tal praxis también se adscribe a AEW, pues durante la pandemia hemos visto los debuts de Brodie Lee, FTR, Lance Archer, Matt Cardona, o el impulso a Orange Cassidy y MJF.

Aunque ahora, Meltzer da un nombre concreto de gladiador que está a la espera de que el pico de contagios en EEUU disminuya y llegue una "nueva normalidad".

Bajo la más reciente entrega de la Wrestling Observer Radio, Meltzer revela que AEW tiene importantes planes para Jungle Boy, pero quiere esperar hasta que los fans vuelvan a sus eventos como antaño y una victoria se produzca entre algo más que gritos de compañeros de vestidor ejerciendo de público.

Y respecto a la asistencia, el miércoles ese reducido número de respetable aumentó. Según Ryan Satin de Pro Wrestling Sheet y el Wrestling Observer, unos 150 invitados ocuparon el Daily's Place de Jacksonville, al parecer todos ellos relacionados laboralmente de alguna manera con AEW. Por lo que no puede hablarse aún de eventos como tal abiertos a todo el público.

Junto con MJF, Jungle Boy fue considerado desde el arranque de AEW como una de las mayores apuestas de futuro de la empresa de Tony Khan. Y el hijo del recordado Luke Perry responde a las expectativas cada vez que se sube al ring, demostrando a la vez mayor soltura delante de las cámaras, como demostró en su breve rivalidad con Chris Jericho el año pasado. Recordemos que su bagaje en la lucha libre apenas es de un lustro.

Esta semana, no obstante, Jungle Boy volvió a quedarse a las puertas de la gloria, tras salir derrotado junto a Luchasaurus ante Kenny Omega y "Hangman" Page por el Campeonato Mundial de Parejas AEW. Su momento tendrá que esperar por ahora.

