Drew McIntyre, ¿motivo de que AEW no impulse a varios de sus talentos?

El ascenso de Drew McIntyre a los puestos estelares de WWE fue uno de los más analizados de los últimos años debido a las insólitas circunstancias que lo envolvieron. Dejando a un lado el punto que expuse en enero acerca de su entonces inminente victoria sobre Brock Lesnar en WrestleMania 36, desvirtuada por el hecho de que "The Beast" ya no poseía el aura de invencible tras ser derrotado limpiamente por Seth Rollins el año anterior, esa conquista del Campeonato WWE tuvo un hándicap clave: la falta de público en las gradas.

Nunca antes una supuesta nueva cara de la compañía McMahon había nacido al amparo de arenas vacías, lo que hace que muchos aún tengan dudas de la verdadera continuidad de este estatus de McIntyre en un futuro a corto plazo, pues una vez vuelva la (nueva) normalidad, vendrá el momento entonces de tomar la temperatura a un reinado sobre el que si una valoración podemos hacer ahora mismo, es que el trabajo del escocés resulta intachable.

Pero, ¿erró WWE al concederle tal impulso a sabiendas de la crisis del coronavirus? ¿Debió la empresa posponer sus planes?

Eso parecen creer algunos responsables de AEW, según informa Dave Meltzer bajo la más reciente entrega de la Wrestling Observer Radio. Meltzer revela que los Élite decidieron cancelar el impulso a varios de sus gladiadores porque no querían hacer "lo de Drew McIntyre" con ellos.

► AEW no se ha guardado nada

Un reporte que creo choca con lo visto por Jacksonville en los casi cinco meses que llevamos de pandemia. De hecho, un servidor escribió artículo ex profeso el pasado mes de mayo criticando dicha praxis, que ha afectado a los primeros pasos de Brodie Lee, Lance Archer o FTR dentro de AEW.

Y esa falsaria filosofía del "Show Must Go On", únicamente motivada por millonarios contratos televisivos, alcanzará ahora a MJF, la gran apuesta de futuro de AEW, quien enfrentará a Jon Moxley en All Out 2020. Sí, PPV que, a menos que haya un milagro de aquí al 5 de septiembre, tampoco se realizará como tenían previsto. Véase, al calor de unos 10 mil fans desde el Sears Centre de Chicago.

Por no hablar de Orange Cassidy y su rivalidad con Chris Jericho, que ya lo ha convertido en un ídolo... en base a los buenos índices de audiencia, no a las reacciones del público. Porque los ratings son hoy la única muestra de la popularidad del producto, así como de la de sus competidores. Al menos, en eso Tony Khan y Cía pueden sacar pecho.

