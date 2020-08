WWE llegó al Amway Center. ¿Listo para SummerSlam?

Hace pocas horas, habíamos informado de una versión extraoficial de una buena fuente, que indicaba que el PPV SummerSlam 2020 previsto para este 23 de agosto se desarrollaría en el Amway Center, pabellón polideportivo situado en Orlando, Florida, que sirve de casa a los Orlando Magic de la NBA y que tiene una capacidad para más de 18 mil espectadores.

Y entonces, lo que parecía una información no confirmada terminó siendo prácticamente oficial cuando la mañana de este viernes, se pudo observar que los camiones de producción de WWE ya se encuetran en el Amyway Center en Orlando, Florida, descargando todo su contingente logístico para las futuras transmisiones de la WWE, incluyendo Summerslam.

El periodista Jon Alba, de Spectrum Sports 360 publicó en su cuenta de Twitter el siguiente video donde los camiones de la WWE arribaron al nuevo recinto.

And here’s your confirmation: #WWE loading into Amway Center. #SummerSlam and other TV will be held at the building. Video and pics from our @MyNews13 crew. pic.twitter.com/819tcdEQ4w

— Jon Alba (@JonAlba) August 14, 2020