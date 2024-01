Cartel actualizado de NXT Vengeance Day 2024

Gajes de la humanidad, más se está hablando de Oba Femi en estos días por su edad que por su conquista del Campeonato Norteamericano NXT durante el episodio de la marca dorada del pasado día 9. Dirá WWE que (casi) todo runrún es bueno, y Femi tendrá cabida en Vengeance Day, con una revancha contra Dragon Lee.

Femi se mostró poco abierto a la idea inicialmente, pero anoche, anunció a Lee que aceptaba su propuesta. Primera defensa televisada para el nigeriano y oportunidad para el mexicano de recuperar el oro perdido de manera un tanto injusta, ya que Femi lo derrotó al estilo Money in the Bank, valiéndose de su contrato por salir ganador del torneo varonil NXT Breakout.

Otra lucha añadida a Vengeance Day fue un choque de tercias mixtas con sabor a Martin Scorsese, donde The Family (Tony D’Angelo y Channing Lorenzo) y Adriana Rizzo irán contra O.T.M. (Lucien Price y Bronco Nima) y Jaida Parker. Además, Bron Breakker y Baron Corbin avanzaron hasta la final del Dusty Rhodes Tag Team Classic, luego de vencer a Axiom y Nathan Frazer.

El domingo 4 de febrero, desde la F&M Arena de Clarksville (Tennessee, EEUU), se celebrará NXT Vengeance Day, tercera edición de este especial del territorio de desarrollo de WWE. He aquí su menú provisional.

