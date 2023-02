Cartel actualizado de Elimination Chamber 2023

Como sucedió con la rivalidad que Brock Lesnar mantuvo con Goldberg, la que “The Beast” mantiene actualmente con Bobby Lashley luce propicio desemboque sobre WrestleMania. Por ello, no quisimos dar por hecha la concreción de un duelo entre Lesnar y Lashley para Elimination Chamber, luego del reto lanzado por el primero hace una semana.

Lashley esgrimió que tendría que leer bien los términos del contrato y entonces dar su conformidad, así que WWE nos emplazó a ver el episodio de Raw celebrado anoche desde el Barclays Center de New York.

Y comprobamos entonces la estrategia de Lesnar en pos de conseguir su lucha: enfurecer a Lashley y tildarlo de cobarde. Finalmente, aunque a cambio de ganarse algún que otro golpe y quedar tumbado sobre la rampa de entrada, Lesnar consiguió su objetivo.

¿Tirará WWE del socorrido final por descalificación o de un “no contest” y tendremos el combate propiamente dicho ya en WrestleMania 39? Lo interesante será comprobar el destino de Lesnar en “The Showcase of the Inmortals” si su historia con Lashley concluye este sábado.

Sumando el duelo que nos ocupa, actualizamos menú de Elimination Chamber 2023.

The All Mighty @fightbobby just took down @BrockLesnar ahead of #WWEChamber this Saturday!#WWERaw pic.twitter.com/n6W7TBr1bS