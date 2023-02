Elimination Chamber 2023 será el 18 de febrero y hasta entonces no sabremos oficialmente quienes ganarán las luchas. Pero hasta entonces todos vamos haciendo nuestras especulaciones sobre lo que pasará en ellas. En Súper Luchas lanzaremos próximamente nuestras predicciones. Al igual que las casas de apuestas señalan a sus favoritos de acuerdo a donde están poniendo su dinero los apostadores. Como los amigos que conversan tirados en el sofá sobre los vencedores. Aunque ahora nos ocupa una información más precisa.

Can @SamiZayn win the big one at #WWEChamber or will The Tribal Chief reign into #WrestleMania?@WWERomanReigns @HeymanHustle pic.twitter.com/SW4DvHNeBc

— WWE (@WWE) February 9, 2023