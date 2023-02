Alex Riley (bajo su nombre real, Kevin Kiley) estará luchando el 11 de febrero de 2023 contra EC3 en el PPV de NWA Nuff Said. Ello después de haber vuelto a los encordados seis años después en un reciente evento independiente. “(…) Fue un gran evento de caridad y gracias a Brian Myers… Absolutamente [gracias también a Matt Cardona], y con el debido respeto, hay algunas cosas que tengo que arreglar con seguridad y planeo arreglarlas y regresar para otro evento donde sea que esté“. Así se pronunciaba posteriormente.

EC3 is an interesting addition to any #wrestling show. But perhaps even more intriguing is what happens when he meets his former(?) friend, a debuting Kevin Kiley!

