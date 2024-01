Matt Cardona bromea con The Rock y CM Punk

The Rock, CM Punk, Awesome Truth… WWE está en 2024 pero parece haber vuelto a 2011. Entonces, curiosamente, La Roca se unió a John Cena para vencer a The Miz y R-Truth en Survivor Series en el que fue su único combate ese año y el primero desde 2004. Poco más de un año después estaría derrotando al Best in the World en Elimination Chamber. El de Chicago en cambio, en aquella época, estaba en uno de sus mejores momento como Superestrella y en su segundo reinado como Campeón WWE.

13 años después todo es muy distinto pero Matt Cardona bromea con que los dos luchadores y el equipo hayan vuelto recientemente:

Rock is back. Punk is back. Awesome Truth is back.

I think my invite got lost in the mail to the 2011 reunion.

Just use @ImChelseaGreen’s address. It’s the same thing.

😎

— Matt Cardona (@TheMattCardona) January 3, 2024