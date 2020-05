La pandemia de covid-19 ha afectado a todo el mundo, y, por supuesto, la lucha libre también ha resultado afectada. En México han dejado de escucharse los costalazos sobre los encordados, pero los profesionales de esta actividad no pierden la fe. Es el caso de Big Boy (Ancla), quien está al frente del Centro de Alto Rendimiento de Lucha Libre The Crash (CAR The Crash).

► CAR The Crash y la contingencia por el covid-19

"Realmente ha sido algo complicada esta situación. Nosotros nos dedicamos a dar cuatro clases de entrenamiento al día, y son aproximadamente de 20 a 30 personas inscritas a las clases. Además, organizamos dos funciones de lucha libre al mes, y como en este momento todas las funciones están paradas, todos los eventos deportivos o de una magnitud grande están parados, lo mismo que las clases. Se están viviendo tiempos muy difíciles".

— Además de la suspensión de actividades, ¿qué medidas están tomando?

“Estamos yendo a desinfectar, a limpiar, a tener todas las medidas de higiene que nos recomienda el municipio de Ecatepec, que es donde se encuentra el CAR The Crash. Pero no nos estamos arriesgando a llevar a cabo entrenamientos, porque cuidamos a nuestra gente.

"Estamos viendo qué podemos hacer. Pensamos realizar las funciones a puerta cerrada, porque muchos luchadores viven únicamente de la lucha libre, y son los más afectados”.

► "Queremos apoyar"

— Como promotor y parte fundamental de CAR The Crash, ¿qué apoyo le están dando a estos luchadores?

“No nada mas es el luchador quien está padeciendo, sino también los promotores y todos los que forman parte de las funciones de lucha libre, como los comerciantes, los vendedores de mascaras que se instalan afuera de las arenas, los vendedores de refrescos, cervezas... En fin, somos todo un circulo que está padeciendo.

"Nosotros, de alguna manera, queremos empezar a apoyar en ese aspecto haciendo funciones a puerta cerrada sin cobrar un solo peso. Si hay compañeros que formen un grupo pequeño que quiera entrenar a ciertas horas, creo que también podríamos llegar a un acuerdo pues para que se prestaran las instalaciones, porque los que nos dedicamos a esto necesitamos mantener la condición física, y sin entrenar la lucha libre es muy difícil”.

► "Se vienen tiempos difíciles"

— Cuando se levante la contingencia, ¿qué medidas van a tomar para empezar a realizar funciones?

“Esperemos que en junio podamos regresar a las actividades, pero aún entonces tendremos que mantener las precauciones sanitarias, como lo es aplicar gel antibacterial a la entrada, tener los baños extremadamente limpios y estar desinfectando cada cierto tiempo.

"Pero, sobre todo, vamos a tener que estar haciendo promociones para jalar otra vez a la gente, porque estamos conscientes de que la economía estará en un bache y que no va a ser fácil para la mayoría de la población. En nuestro caso, no es sencillo aventarte y hacer una función, porque vas a arriesgar un capital y no sabemos si la gente podrá ir a las funciones.

"Sabemos que la gente está fastidiada, que quiere salir y divertirse, pero también hay que ser conscientes. Mucha gente se quedó sin empleo, no está generando dinero y estará complicado para que puedan ir a la lucha. Lo que sí se puede es que nos unamos varios compañeros y hacer funciones más accesibles.

"Esto a todos nos esta afectando. Se vienen tiempos difíciles y todos los sectores lo padecerán".

— ¿Algo que quieras agregar para los compañeros luchadores, comerciantes y lectores de SÚPER LUCHAS?

"Gracias por este espacio, por dejarnos acercar a la gente. De verdad que lo que necesitamos es unirnos. Es tiempo de unirnos, de apoyarnos. Debe haber unidad y compañerismo para que nos vaya bien y salgamos adelante.

"Amigo luchador, si quieres venir a entrenar y si nos podemos juntar por bloques para entrenar con todas las medidas sanitarias, adelante. Las puertas del CAR The Crash están abiertas. Y, más adelante, a todos los promotores que quieran realizar funciones en el CAR The Crash, podemos llegar a acuerdos para que todos sumemos y nos levantemos poco a poco.

"A los aficionados, solamente les puedo decir que Dios los bendiga y que cuiden a sus familias. Muy pronto vamos a estar de regreso en las arenas. Gracias y bendiciones para toda la gente".

El Centro de Alto Rendimiento de Lucha Libre The Crash se encuentra ubicado en Av. Valle del Jucar 99, Melchor Muzquiz, en Ecatepec, Estado de México.

Les dejamos un video con una divertida broma en el contexto de esta entrevista: