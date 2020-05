Stipe Miocic responde a Daniel Cormier: "Nunca he esquivado a nadie"

El campeón de peso completo de UFC, Stipe Miocic, emitió un comunicado en sus redes sociales el miércoles, negando que está esquivando una pelea de trilogía contra Daniel Cormier.

Miocic y DC están listos para chocar por tercera vez por el título de peso completo de UFC en algún momento a finales de este año. DC ha dicho últimamente que quiere pelear en el verano, pero Miocic quiere que la pelea tenga lugar en el otoño.

Stipe Miocic es el primer socorrista en su Ohio natal y ha estado ocupado trabajando en primera línea durante la pandemia de coronavirus. Recientemente dijo que su entrenamiento se ha visto comprometido porque su gimnasio no está abierto.

Después de que el presidente de UFC, Dana White, sugiriera esta semana que Stipe Miocic podría ser despojado del campeonato de peso completo de UFC debido a su despido, Miocic recurrió a su Twitter para responder a White.

El campeón explicó que no está esquivando a Cormier, sino que se enfoca en la tarea en cuestión en su comunidad y peleará contra DC una vez que todo esto haya terminado. Miocic dice que quiere un campamento de entrenamiento adecuado antes de aceptar ingresar nuevamente al octágono.

"Quiero pelear contra DC. Va a suceder punto. Voy a darles a mis fanáticos lo que quieren ver. Mi manager ha estado trabajando en fechas con UFC. En este momento estoy haciendo lo que el gobernador DeWine está aconsejando y estoy trabajando como socorrista. No puedo controlar una pandemia global ".

"Mi entrenador en jefe no puede abrir su gimnasio por ley en este momento. No me considero más alto que ninguna otra persona en lo que se me permite hacer. Ohio está bajo órdenes hasta el 29 de mayo. En el segundo que el gimnasio pueda abrir, comenzamos el campamento. Llano y simple. Nunca he esquivado a nadie".

"Nunca rechacé una pelea, y nunca lo haré.".