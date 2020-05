El 9 de noviembre del año pasado, AEW presentó FULL GEAR, evento de PPV, desde el Royal Farms Arena en Baltimore, Maryland. Sin duda alguna fue un gran show, con 8 tremendas luchas, y el evento estelar nos regaló una Unsanctioned Lights Out Match entre Jon Moxley y Kenny Omega que obtuvo 4.5 estrellas de parte del periodista Dave Meltzer. Y ahora, también ha obtenido una multa. Sí, así es, la Comisión Atlética del Estado de Maryland multó a AEW.

► AEW es multada

Así es, esa lucha no sancionada entre Moxley y Omega, que derribó la casa esa noche, le costó 10 mil dólares de multa a AEW. Todo, porque Chris Cruise presentó formalmente una queja en contra de esa lucha, no solo por ser no sancionada, sino también por la gran cantidad de violencia utilizada. Chris Cruise es un ex comentarista de WCW y otros proyectos luchísticos, aunque nunca triunfó en grande y era la última opción en los comentarios de WCW, pues no aparecía en Nitro sino en Main Event y solo estuvo una vez en un PPV, Halloween Havoc 1989.

La queja señala que el evento celebrado en el Royal Farms Arena en Baltimore, Maryland, Jon Moxley y Kenny Omega sufrieron laceraciones que hicieron que "sangre fuera introducida al ring", violando las ley de Maryland en cuanto a contiendas de lucha libre profesional. Además, ambos introdujeron objetos foráneos al ring, como un bate de béisbol reforzado con alambre de púas con el que Moxley golpeó en tres ocasiones a Omega en su espalda haciéndolo sangrar. Y un picahielo lastimando al frente de Moxley. En respuesta a esto, Omega usó una escoba con cerdas envuelta en alambre de púas para golpear a Moxley en el hombro y hacerlo sangrar, acción que repitió en la espalda de Moxley.

La multa de 10 mil dólares se hará oficial el 20 de mayo, y AEW tendrá que pagarla en 30 días como máximo so pena de la pérdida de su licencia para hacer eventos en el estado de Maryland. Además, AEW deberá cuidarse mucho cuando regrese a este estado, pues el ser reincidente acarrearía más fuertes sanciones. De momento, AEW ni Tony Khan se han pronunciado respecto a la sanción, pero Cruise está feliz de esta multa, pues AEW no puede "venir a causar daños así al negocio". Por supuesto, los ataques de los fans hacia él no paran y lo acusan de estar resentido con AEW por no darle trabajo. "Es lo que los fans quieren ver en la lucha", señalan.