La actual pandemia que vivimos ha traído muchos malos momentos a muchas personas, algunas lo manejan mejor que otras pero existen muchos que quedan con resentimientos y amargura debido a lo sucedido. Y éso es lo que está pasando con el ex Campeón Intercontinental Sami Zayn.

El canadiense fue despojado del título hace unos meses, ya que, por culpa del covid-19 y como una medida de protección ante la pandemia, decidió no aparecer en la programación de SmackDown.

► Un torneo para decidir un nuevo Campeón Intercontinental

La WWE decidió entonces organizar un torneo para decidir un nuevo Campeón Intercontinental, AJ Styles fue finalmente el ganador del torneo y, en opinión de la mayoría de los fans de la WWE, se ha visto bastante bien al defender en varias ocasiones el campeonato a pesar de las dificultades sabidas producto de la situación que vivimos actualmente.

Styles ha defendido ante Drew Gulak, Matt Riddle y más recientemente ante Gran Metalik. Sin embargo, cuando la cuenta oficial en Twitter de la cadena FOX preguntó a sus seguidores ¿cómo calificarían a AJ Styles como Campeón Intercontinental hasta los momentos? Sami Zayn fue corto y conciso en su respuesta.

"F de fraudulento"

► ¿Recuperará Sami Zayn el Campeonato Intercontinental?

A Zayn no lo vemos desde el ya lejano mes de marzo, cuando defendió el título ante Daniel Bryan en un atípico WrestleMania en su edición número 36. Cuando consiguió el título, habían pasado 5 largos años desde su último campeonato, el de NXT, y sólo estuvo como Campeón Intercontinental en la marca azul poco más de dos meses.

Actualmente no se sabe cuándo regresará Sami Zayn a la acción, aunque no se sabe cuáles son los planes cuando Zayn regrese, y considerando que Sami vs AJ Styles es un combate que pocas veces se ha hecho, sería interesante volver a tener ése combate, además de todo teniendo en cuenta la calidad de ambos luchadores, y con el controvertido Campeonato Intercontinental en juego.

_____________________________________

