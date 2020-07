The Undertaker debutó en la WWE (cuando era conocida como WWF) en 1990, viendo la historia en retrospectiva han pasado y cambiado muchas cosas durante éstos últimos 30 años y en una reciente entrevista concedida a Corey Graves en su podcast "After The Bell", Seth Rollins ha manifestado que considera que el personaje del Undertaker no funciona hoy en día.

► Inicios y actualidad del Undertaker

En la consideración de Rollins, actualmente "El hombre muerto" no sería capaz de crear su misteriosa personalidad ya que durante casi toda la carrera de Taker tuvo ése personaje que aludía a lo sobrenatural.

Desde sus inicios The Undertaker fue capaz de llamar la atención y rápidamente consiguió una popularidad que ha logrado mantener a través de los años en su larga y fructífera carrera en la lucha libre.

► ¿Porque el personaje del Undertaker no funciona hoy en día?

La razón por la que "El mesías de los lunes por la noche" considera que The Undertaker no funciona como concepto en la actualidad es porque no se podría crear el mismo truco sobrenatural con temática de terror en la WWE de hoy.

Rollins se refirió en buenos términos al documental sobre The Undertaker estrenado hace pocos meses atrás titulado "The Last Ride".

"Lo inteligente de esto con Taker es que hizo el documental en el momento adecuado de su carrera. Con doce años si hubieras visto The Last Ride, habría arruinado todo. Pero nosotros no teníamos eso. Su personaje no funciona hoy en día"

"Hay algunas excepciones raras, Bray Wyatt viene a la mente desde una perspectiva ultra-personaje pero el personaje de Undertaker es tan sobrenatural, así que ahora que está en este punto de su vida en el que se siente cómodo al salir del personaje y entrar en Mark Calaway, está bien que lo vea y lo vea como un ser humano".

