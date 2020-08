El pasado viernes, Big E comenzó su etapa como luchador a nivel individual. Y sin necesidad de separarse de The New Day, pues la vida le da esta oportunidad de sobresalir debido a que sus compañeros Xavier Woods y Kofi Kingston se encuentran lesionados, y no regresarán sino de aquí a unos dos meses, si bien les va. Por lo menos a Kofi, cuya lesión parece ser no tan complicada en relación con la de Woods.

► Xavier Woods responde a Booker T

Por tal motivo, el pasado viernes empezó con pie derecho al vencer a The Miz en SmackDown. Una victoria que no le gustó del todo a Booker T, quien ya había dicho en su podcast Hall of Fame, que esperaba que Big E quitara de su arsenal y de su personaje muchas cosas de The New Day, ahora que el grupo se ha desvanecido involuntariamente, y que necesitaba enfocarse más en su personalidad. Dichas palabras no sentaron para nada bien en Xavier Woods, quien le respondió así de manera indirecta mientras interactuaba con un fan:

because doing what other people told us to do worked so well for us before we started doing what we wanted to do.... oh wait 🤣 pic.twitter.com/0aWMkb4p2g — Austin #Creed4G4 - Future King of The Ring (@XavierWoodsPhD) August 1, 2020

— Booker T dice que Big E necesita cambiar... Y Big E, pues se hace bolita.

— Sí, claro, cambiar... porque hacer lo que otras personas nos dijeron que hiciéramos funcionó tan bien antes de que empezamos a hacer lo que queríamos hacer... Oh, esperen...

Una dura respuesta, pero divertida y que ha caído muy bien en los fans.

