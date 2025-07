Estas son las camisetas más vendidas en WWE Shop

Siempre es un tema interesante conocer quienes son las Superestrellas WWE que más camisetas (o mercancía, en su totalidad) venden en el momento presente. Esta prenda de ropa, los diseños de los luchadores, la tienda oficial de la empresa… nunca dejan de serlo. En últimas ocasiones hablamos de lo bien que vende Karrion Kross, de las camisetas favoritas de John Cena, o de una relacionada con él y AJ Styles que nunca existió.

► Las camisetas más vendidas en WWE Shop

Esta vez continuamos con Karrion Kross para confirmar que él efectivamente es uno de los que más está vendiendo ahora mismo. De hecho, como podemos comprobar accediendo a esa sección dentro de WWE Shop, es también quien tiene más número de ellas entre las más vendidas con un total de cuatro. También tiene dos, aunque solo se la nombra en una, su esposa y acompañante en el ring, Scarlett.

Los siguen con dos también Jey Uso y Stone Cold Steve Austin.

Y con una entre las camisetas más compradas por el Universo WWE están:

Por eso muchos fanáticos (y no fanáticos) no entienden que Karrion Kross no esté teniendo mejores oportunidades en WWE.