Tony Khan: «All In: Texas será el mayor PPV de AEW»

All In: Texas va a ser el evento de pago por visión más grande de la historia de All Elite Wrestling. Atendamos a cómo luce de momento el cartel a falta de solo nueve días:

Así lo prevé al menos su fundador y presidente, Tony Khan, según expresa en una reciente entrevista en el Rich Eisen Show en torno a la celebración del episodio 300 de Dynamite.

«Va a ser el mejor show en la historia de AEW, realmente lo creo. No puedo esperar para ir a Arlington, Texas. Hay una gran historia alrededor de Dallas y vamos a dejar nuestra huella ahí. Es el show más grande que hemos hecho en Estados Unidos. Creo que va a ser nuestro mejor show hasta ahora».

¿Tienes tanta confianza como Tony Khan en el éxito de AEW All In: Texas?