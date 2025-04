AJ Styles, John Cena y la camiseta que no existió

John Cena fue uno de los primeros y más importantes oponentes de AJ Styles en sus primeros tiempos en la WWE. De hecho, en el primer año del «Phenomenal One», enfrentó a «The Champ» tanto en Money in the Bank como en SummerSlam. Y además también en Royal Rumble 2017, donde Cena destronó a Styles como Campeón WWE.

Durante ese tiempo, tanto el fenomenal como sus amigos Karl Anderson y Luke Gallows volvieron viral la frase «Beat Up John Cena«. Tanto que casi realizan una camiseta con ella. Sin embargo, Vince McMahon no se lo permitió. En un reciente evento en vivo de firma de autógrafos de Fanatics, AJ cuenta lo que pasó:

Hace un tiempo, Anderson y Gallows contaban la misma historia así:

«John Cena estaba en el ring. Hicimos todo el ‘dar una golpiza a John Cena’ por primera vez. Tuvimos una reacción masiva, una gran reacción en las redes sociales también. No sé cuánto tiempo lo dijimos o si fue solo esa semana. Se puso caliente, inmediatamente me fui a casa e imprimí camisetas de ‘Beat Up John Cena’ y las llevé a los eventos no televisados. Íbamos a colarlas en Raw, pero Vince llamó a AJ y le dijo… alguien llamó a AJ, siento que fue Vince, y le dijo que nunca más se nos permitía decir ‘dar una golpiza a John Cena’«.