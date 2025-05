John Cena elige su camiseta favorita de la WWE

A lo largo de su carrera como Superestrella WWE John Cena ha lucido innumerables camisetas que los fans han comprado a toneladas en WWE Shop.

John Cena’s NEW Farewell Tour Tampa Collection is live at #WWEShop! Including a Tampa Championship Spinner Replica Title! #WWE

🛒: https://t.co/VZGOVzA4nJ pic.twitter.com/99xPXVQJk3

— WWEShop.com (@WWEShop) May 16, 2025